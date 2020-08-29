В Латвии пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу

Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в субботу в Латвии в условиях пандемии. Гражданам предстоит избрать 60 депутатов столичного самоуправления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов в возрасте от 18 до 90 лет, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Проголосовать на выборах граждане могут на любом из 156 избирательных участков, которые будут открыты с 07:00 до 22:00. Для тех избирателей, которые по разным причинам не смогут проголосовать в день выборов, участки работали с 26 по 28 августа. За три дня предварительного голосования в выборах приняли участие 19,22% избирателей - 81 228 человек.

Всего, по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, в списках избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу зарегистрированы 422 681 человек. Голосовать могут совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, место жительства которых зарегистрировано на территории Риги.

В течение дня ЦИК будет публиковать данные о явке избирателей, а предварительные результаты голосования будут известны в ночь на воскресенье. Окончательные результаты выборов ЦИК должен объявить не позже, чем через семь дней после их проведения - до 5 сентября.

За ходом голосования также будут следить наблюдатели, в том числе делегация ЦИК Эстонии, а также делегированные политическими силами представители, члены ЦИК Латвии и Рижской городской избирательной комиссии, представители СМИ и добровольцы старше 16 лет, которые могли заранее подавать заявки, чтобы следить за ходом голосования и подсчетом голосов на участках.

Особое внимание на выборах в Рижскую думу уделено вопросам безопасности в связи с пандемией. Для снижения риска распространения вируса Центризбирком утвердил рекомендации по профилактике инфекции на избирательных участках.

ЦИК, в частности, призвал избирателей использовать средства для прикрытия рта и носа, соблюдать дистанцию в два метра, при входе на участок дезинфицировать руки, а для голосования использовать свои письменные принадлежности. При необходимости одноразовую защитную маску для лица и авторучку можно получить и на участке.