Глава МИД КНР считает Китай и Европу партнерами, а не конкурентами

Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами, достигнутый двумя сторонами консенсус всегда превышал разногласия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами. Взаимные договоренности всегда значительно превышали разногласия", - приводит его слова в субботу сайт МИД КНР.

"В нынешней ситуации нарастания протекционизма и односторонности в мире Китай и Европа должны вместе продвигать концепцию многосторонности, защищать ключевые нормы международных отношений, строить открытую глобальную экономическую систему", - продолжил Ван И.

Как указал глава китайского внешнеполитического ведомства, "КНР с радостью отмечает, что Франция и Европа содействуют повышению стабильности в современном мире". "Китай, Франция и Европа должны перейти к следующему этапу многосторонней повестки дня, укреплять всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Европой, вместе стоять на правильной стороне истории", - резюмировал он.

Китай призывает Францию вместе противостоять политизации пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. "Задача первостепенной важности - установить упорядоченное взаимодействие между двумя странами [Китаем и Францией] в сфере профилактики и контроля над пандемией, усилить сотрудничество в области исследований и разработок лекарственных препаратов, вакцин, чтобы предотвратить будущие массовые эпидемии и внести позитивный вклад в обеспечение здоровья человечества", - сообщил Ван И.

"Обе стороны должны продолжать поддерживать руководящую роль ВОЗ в сфере глобальной борьбы с эпидемией, противостоять политизации эпидемии и навешиванию ярлыков на вирус", - резюмировал он.

Министр иностранных дел Китая Ван И с 25 августа по 1 сентября посетит с визитом Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и ФРГ. Это первая поездка главы МИД КНР в Европу с начала пандемии.