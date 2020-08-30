Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Черногории

Избирательные участки на парламентских выборах в Черногории открылись в воскресенье в 07:00 (09:00 GMT+4). Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ГИК, правом голоса на предстоящем волеизъявлении обладают 540 026 человек из 620 тыс. населения страны. Избирателям предстоит выбрать из шести коалиций и пяти политических партий. Под номером один в списках стоят социал-демократы Ивана Брайовича, на втором - "Боснийская партия", на третьем - партия "Хорватская гражданская инициатива", на четвертом - Социал-демократическая партия "Сильная Черногория", на пятом - Хорватская партия реформ Черногории, на шестом - коалиция "Черное на белое", объединяющая Гражданское движение URA, Союз граждан CIVIS, Союз правды и примирения, на седьмом - коалиция албанских партий, на восьмом - коалиция вокруг правящей Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича "Решительно за Черногорию! ДПС-Мило Джуканович". Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" во главе с профессором Здравко Кривокапичем расположилась в списке под номером 9, на десятом месте - "Албанский список Генчи Ниманбегу и Ника Джелосая", на 11 месте - оппозиционная коалиция "Мир - наша нация".

Ожидается, что главными конкурентами на предстоящих выборах станут правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории и оппозиционная коалиция "За будущее Черногории".

Выборы станут одиннадцатыми по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Черногория является парламентской республикой, в которой законодательным органом является однопалатный парламент - Скупщина, состоящий из 81 депутата. Помимо законотворчества, в ее полномочия входит принятие конституции, парламент также утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.

Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть 3-процентный барьер. Для политических объединений, представляющих национальные меньшинства, действует дополнительное правило. Если ни одно из них преодолевает заградительный барьер в 3%, то он снижается до 0,7%.

Одновременно с парламентскими выборами состоятся местные выборы в Будве, Которе, Тивате, Андриевице и Гусине.