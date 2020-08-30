Более 30 полицейских пострадали в ходе субботних протестов в Берлине
Более 30 полицейских пострадали в субботу в ходе протестов в Берлине. Об этом сообщили в воскресенье в правоохранительных органах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Пострадали 33 служащих полиции", - говорится в распространенном пресс-релизе. Задержаны в ходе беспорядков были 316 манифестантов. Всего в нескольких митингах приняли участие около 38 тыс. человек.
Самые серьезные столкновения произошли на центральной улице Унтер ден Линден. Полицейских закидали камнями и бутылками, правоохранители в ответ распылили перцовые баллончики.
Организатором митингов выступило штутгартское движение Querdenken 711 ("Нестандартное мышление - 711"). Его сторонники полагают, что антикоронавирусные меры ограничивают свободу, и требуют их отменить.
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