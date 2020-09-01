Медики из США и Швеции подтвердили, что вакцина от свиного гриппа не вызывает аутизм

Американские и шведские медики проследили за частотой развития аутизма у женщин, получавших вакцину от свиного гриппа в 2009 и 2010 годах во время беременности, и не нашли никаких свидетельств того, что у их детей необычно часто развивается аутизм. Об этом? как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила пресс-служба Каролинского института.

"Эти результаты особенно важны в контексте того, что все больше людей на Западе начинает считать, что вакцинирование может вызвать аутизм. В прошлом вакцины от H1N1 связывались с повышенным риском развития нарколепсии у молодых людей, однако мы не нашли никаких намеков на то, что вакцинация беременных женщин повышает риск развития аутизма у их детей", - заявил профессор KI Йонас Людвигссон, чьи слова приводит пресс-служба института.

Первая вакцина в современном понимании этого слова появилась еще в конце XVIII века, когда британский врач Эдвард Дженнер заметил, что вирус коровьей оспы сделал доярок неуязвимыми для действия ветрянки и человеческой разновидности этого патогена. Вакцины от других болезней, в том числе холеры, столбняка, сибирской язвы и многих других болезней, появились значительно позже, в конце XIX века и в первой половине прошлого столетия.

Их создание и координированные усилия стран-участниц ООН позволили человечеству фактически полностью уничтожить возбудителей дифтерии, скарлатины, полиомиелита и других болезней, уносивших жизни миллионов людей в прошлом. Всеобщее признание необходимости и полезности вакцин пошатнулось в конце прошлого века в результате появления антипрививочного движения.

Доказанная безопасность вакцины

Его родоначальник, британский врач Эндрю Уейкфилд, опубликовал в 1998 году научную статью, в которой заявил, что вакцина от кори, паротита и краснухи способствует развитию аутизма и воспалительных болезней кишечника. Несмотря на то, что статья впоследствии была отозвана из печати, а ее выводы опровергнуты в ходе многочисленных экспериментов и наблюдений, заявления Уейкфилда породили целое движение "скептиков", не желающих ставить себе прививки и запрещающих делать их детям.

Людвигссон и его коллеги по институту, а также медики из США, проверили одно из расхожих представлений антипрививочников, связанных с тем, что введение вакцины от свиного гриппа (H1N1) во время беременности может привести к развитию аутизма у будущего ребенка женщины.

Ученые проверили, так ли это на самом деле, изучив истории болезней почти 40 тысяч шведских и американских детей, чьи матери получили вакцину от H1N1 во время вынашивания плода в 2009 и 2010 годах. Частоту развития аутизма среди них ученые сравнили с тем, как часто подобные проблемы возникали у 30 тысяч их сверстников, чьи матери отказались от подобной процедуры или не участвовали в вакцинации.

Как оказалось, в среднем около 1% и тех, и других детей приобрели расстройства аутистического спектра, что в целом говорит о том, что вакцина никак не повлияла на эту вероятность. Более того, когда ученые учли все побочные факторы, проведенные ими статистические расчеты указали на то, что дети женщин, получивших прививку, на 5% реже страдали от аутизма, чем их непривитые сверстники.

Все это, как считают исследователи, говорит о том, что вакцины от свиного гриппа полностью безопасны для здоровья беременных женщин и их будущего потомства, вопреки опасениям антипрививочников и прочих любителей теорий заговора.