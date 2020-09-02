Британским школьникам запретили кашлять и шутить о коронавирусе
В одной из школ Великобритании ученикам запретили шутить на тему коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, пишет Daily Mail.
Так, учащийся в школе Академия Арк Александра в Гастингсе, Восточный Суссекс, специально покашлявший в сторону другого человека, будет выгнан с занятий. Также временное отстранение от учебы грозит детям за «юмористические, неуместные комментарии или высказывания, связанные с коронавирусом» или за целенаправленный физический контакт с другим человеком.
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