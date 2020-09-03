К партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 76 стран

Семьдесят шесть состоятельных стран присоединились к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся. Об этом сообщил глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент свое участие в механизме подтвердили 76 стран с высоким уровнем дохода и с доходом выше среднего, и мы надеемся, что число участников объединения будет увеличиваться", - заявил он в среду в интервью агентству Reuters. По его словам, координаторы COVAX проводят переговоры с Китаем насчет присоединения к механизму, запущенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с GAVI и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). "Пока мы не подписали соответствующее соглашение", однако Пекин подал "позитивный сигнал", уточнил Беркли.

Ранее о нежелании США участвовать в международной инициативе COVAX сообщил представитель Белого дома.

По информации британской газеты Financial Times, ВОЗ вынуждена была перенести сроки реализации COVAX из-за позиции богатых стран, которые не спешат присоединяться к программе, предпочитая заключать двусторонние сделки на поставки вакцин с международными корпорациями. По этой причине крайний срок вступления государств в этот механизм перенесен с 31 августа на 18 сентября, а дата первоначальных платежей от стран-участниц - на 9 октября.