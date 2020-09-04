В ВОЗ не ожидают массовой вакцинации от коронавируса до середины 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не ожидает проведения масштабной вакцинации от коронавируса в мире до середины 2021 года. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель структуры Маргарет Харрис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если говорить о реалистичных сроках, то мы не ожидаем увидеть широкомасштабную вакцинацию до середины будущего года", - сказала она. Официальный представитель напомнила в этой связи, что на третьей стадии испытаний в настоящее время находится "значительное число вакцин-кандидатов". "Мы знаем, что по меньшей мере от шести до девяти из них уже прошли довольно длинный путь испытаний", - сказала Харрис.

Отвечая на вопрос, касающийся перспектив применения вакцин от коронавируса в США и России, она пояснила: "В основном дискуссии, как представляется, идут о третьей стадии испытаний". "Позиция ВОЗ состоит в том, что все мы работаем вместе, солидарно. Мы делимся данными и сравниваем их, чтобы мы, мир, получили вакцину, которая защитит всех", - отметила Харрис.

Она напомнила, что речь идет о "глобальном общественном благе". "Это нечто исключительно важное, что должно быть предоставлено всем странам мира. Пока все не защищены, никто не защищен", - резюмировала официальный представитель ВОЗ.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.

Позже директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что вакцинация добровольцев на этапе пострегистрационных исследований начнется в сентябре. Всего в исследованиях примут участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получат плацебо вместо вакцины.