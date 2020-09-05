Умерла певица и актриса Анни Корди

Бельгийская певица и актриса Леони Кореман, известная под псевдонимом Анни Корди, умерла на юге Франции, близ Канн, в возрасте 92 лет. Об этом сообщают СМИ Бельгии, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По словам проживавшей вместе с актрисой племянницы, Корди стало плохо около 18:00 4 сентября. Приехавшие по вызову врачи не смогли спасти пожилую женщину.

Свою карьеру Анни Корди начинала в клубах Брюсселя, однако быстро сделала артистическую карьеру и переехала в Париж.

Она записала более 700 песен, приняла участие в 20 мюзиклах и опереттах, снялась в 40 художественных фильмах и 30 сериалах, дала около 10 тысяч концертов. В мире продано более 5 миллионов альбомов и синглов с записями Корди.

В 2004 году бельгийский король Альберт II пожаловал Корди титул баронессы.