Великобританию атаковали «пьяные» немецкие осы

Великобританию атаковала опасная разновидность «пьяных» немецких ос, которые могут ужалить без причины. Об этом сообщает Daily Star, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что осы распространяются на фоне жаркого засушливого лета и обилия спелых, забородивших фруктов, которыми они питаются. Из-за такого питания насекомые становятся более агрессивными, и поэтому вероятность беспричинного укуса увеличивается.

Численность опасных ос оценивается около 200 миллиардов насекомых. При этом, по подсчетам издания, в регионе обитает еще примерно 200 миллиардов обычных ос.

Руководитель компании по борьбе с вредителями Пол Бейтс сообщает, что на данный момент приходится пик активности этих насекомых. Матки закончили откладывать яйца, и поэтому другие осы, которые ухаживали за ними, начали покидать улья, пояснил он.

Специалист призвал быть жителей Великобритании осторожными на природе. В частности, он посоветовал не размахивать руками при встрече с насекомым, так как это увеличивает риск спровоцировать осу на укус.