Один человек погиб, семь ранены в результате поножовщины в Бирмингеме

Один человек погиб, семь получили ранения в результате поножовщины в ночь на воскресенье в центре британского города Бирмингем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте полиции этого города, административного центра графства Уэст-Мидлендс, которая ранее охарактеризовала произошедшее как "крупный инцидент".

"Мы можем подтвердить, что начали расследование убийства после событий, произошедших в центре Бирмингема ночью. Один мужчина, к сожалению, умер. Еще один мужчина и женщина получили серьезные ранения, еще пять человек также были ранены, но их ранения не представляют угрозы для жизни", - отметили в полиции, сообщив, что ее сотрудники ведут сбор улик на месте преступления.

Причина атаки не уточняется.