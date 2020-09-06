Один человек погиб, семь ранены в результате поножовщины в Бирмингеме
Один человек погиб, семь получили ранения в результате поножовщины в ночь на воскресенье в центре британского города Бирмингем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте полиции этого города, административного центра графства Уэст-Мидлендс, которая ранее охарактеризовала произошедшее как "крупный инцидент".
"Мы можем подтвердить, что начали расследование убийства после событий, произошедших в центре Бирмингема ночью. Один мужчина, к сожалению, умер. Еще один мужчина и женщина получили серьезные ранения, еще пять человек также были ранены, но их ранения не представляют угрозы для жизни", - отметили в полиции, сообщив, что ее сотрудники ведут сбор улик на месте преступления.
Причина атаки не уточняется.
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