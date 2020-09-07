Джонсон считает, что торговая сделка с ЕС еще возможна

Великобритания еще может заключить с ЕС соглашение о свободной торговле, но ни при каких условиях не будет ставить под угрозу свою независимость и готова к варианту отсутствия сделки. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, распространенном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть еще соглашение, которого можно достичь. Мы будем напряженно работать в сентябре, чтобы добиться его. Оно имеет в основе наше разумное предложение о стандартном соглашении о свободной торговле, таком, которого ЕС достиг с Канадой и со многими другими странами. Даже на этой поздней стадии, если ЕС готов переосмыслить свои позиции и согласиться с этим, я буду рад", - говорится в заявлении Джонсона, опубликованном накануне решающего этапа переговоров Лондона и Брюсселя. Он стартует 8 сентября.

"Но ради достижения этой цели мы не можем поступиться тем, что лежит в основе независимости государства, и не будем этого делать", - предупредил Джонсон.

Он четко обозначил 15 октября, дату, на которую запланирован саммит ЕС, как крайний срок для достижения сделки. "ЕС очень четко сформулировал график. Я тоже. Чтобы соглашение могло вступить в силу до конца года, необходимо, чтобы договоренность с нашими европейскими друзьями была достигнута ко времени проведения саммита ЕС 15 октября. Так что нет смысла думать о сроках позже этой даты. Если мы не сможем договориться до этого момента, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, мы все должны будем принять это и двигаться дальше", - говорится в заявлении главы правительства.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась.