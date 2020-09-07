Мужчина попытался убить муху и взорвал дом
Во Франции пожилой мужчина остался невредимым после того, как попытался убить мужу и случайно взорвал свой дом. Об этом пишет The Mirror, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Мужчина, которому около 80 лет, собирался пообедать, когда услышал насекомое. Тогда он взял электрическую мухобойку и попытался убить насекомое. Однако оказалось, что газовый баллон в его доме протекал, в результате чего произошел взрыв газа из-за искры мухобойки.
В результате, была разрушена кухня и часть крыши дома. Мужчина отделался ожогом руки и был доставлен в больницу Либурна для обследования.
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