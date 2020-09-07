Промпроизводство в Германии в июле выросло на 1,2%

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле 2020 года вырос на 1,2% по сравнению с июнем. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 4,7%.

Кроме того, показатель самого июня был пересмотрен в сторону увеличения, до 9,3% с 8,9%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в июле выросло на 2,8% по отношению к июню, объем производства товаров производственно-технического назначения — на 4%, а потребительских товаров — на 1,8%.