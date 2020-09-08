Во Франции пенсионер взорвал свой дом, пытаясь убить муху

Житель деревни Паркуль-Шено на юго-западе Франции едва не погиб, пытаясь убить муху на кухне. Как сообщает радио France Bleu, охота на насекомое завершилась взрывом, из-за которого дом пришел в аварийное состояние, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу вечером, когда 80-летний француз решил приготовить себе ужин. Помешавшую ему муху он решил убить при помощи электромухобойки - пластиковой "ракетки" с металлическими нитями под напряжением. Однако он не знал, что после готовки под полками скопились остатки газа из неплотно закрытого баллона. В момент, когда электрическая сетка устройства дала искру, прогремел взрыв.

Мужчина получил легкие травмы, других пострадавших в доме не было. Его доставили в больницу коммуны Либурн (департамент Жиронда), где француз провел несколько дней. Поскольку дом пенсионера оказался непригоден для проживания из-за обрушившегося потолка, в мэрии пообещали временно переселить его в ближайший кемпинг.