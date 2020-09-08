ВВП Франции сократится на 9% в 2020 году

Экономика Франции в 2020 году, как прогнозируют в агентстве статистики Insee, сократится на 9%, передает Trend со ссылкой на Прайм.

ВВП Франции во 2-м квартале продемонстрировал рекордное падение из-за карантинных мер, введенных властями в период с середины марта по начало мая с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции. При этом уменьшение ВВП Франции во 2-м квартале на 13,8% оказалось менее значительным, чем ожидалось, но неопределенность перспектив ситуации в здравоохранении вновь усугубилась, и это заставило агентство статистики поумерить ожидания относительно темпов восстановления активности.

Ослабление ограничительных мер обеспечило "относительно быстрое" восстановление экономики Франции, сообщили в Insee. Темпы активности в августе на 95% компенсировали понесенный во время карантина ущерб, и к концу года, согласно ожиданиям Insee, ВВП Франции нивелирует потери на 96%.

Показатели за 2-й квартал позволяют оценить масштабы мер поддержки, осуществленных правительством Франции. Экономическая активность во 2-м квартале упала почти на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, но снижение доходов домохозяйств лишь немного превысило 2%, чему способствовали различные программы субсидирования, а также схемы перехода на частичную занятость.

Занятость во Франции будет оставаться стабильной во 2-й половине года, но безработица резко вырастет, прогнозируют в Insee. К концу года безработица во Франции может достичь почти 9,5%

В 3-м квартале экономическая активность во Франции, согласно прогнозу Insee, восстановится на 17%. Рост экономики продолжится после этого периода и до конца года, но менее стремительно, добавили в Insee.