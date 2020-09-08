Вице-премьер Польши призвала страны ЕС перестать экономить, несмотря на пандемию
Европа после спровоцированного пандемией кризиса должна перестать экономить, чтобы вернуться на путь развития. Такое мнение высказала во вторник на открытии ХХХ Экономического форума вице-премьер, глава польского министерства развития Ядвига Эмилевич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас не тот год, чтобы экономить", - уверена Эмилевич. "Дальнейшая экономия, скупость последних 10 лет может привести к проблемам, с которыми очень сложно будет справиться в будущем", - указала вице-премьер польского правительства.
По ее мнению, общность стран ЕС в первые недели пандемии "ставилась под сомнение", решения принимались разрозненно, на уровне отдельных стран. Она призвала европейские страны сплотиться и "переступить национальный эгоизм", который проявляется при обсуждении бюджетных вопросов.
Экономический форум продлится до 10 сентября. В ближайшие три дня на площадке конференции запланировано почти 200 дискуссий, встреч, лекций. Для участия в конференции в Карпач съехались около 1700 гостей из Польши и ряда других стран.