В Греции из-за COVID-19 закрыли на карантин три лагеря с мигрантами
Греческие власти закрыли на карантин три миграционных центра под Афинами из-за вспышек коронавируса COVID-19 среди мигрантов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Правительство заявило, что лагеря закрыты на санитарно-гигиенический карантин как минимум на две недели - до 21 сентября.
По данным греческой газеты "Катимерини", в крупнейшем лагере беженцев Мория на острове Лесбос обнаружили 35 зараженных коронавирусом, он закрыт на карантин до 15 сентября. Всего там проживают порядка 13 тыс. человек.
В лагеря мигрантов в Греции введены ограничения на выезд и въезд с марта.
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