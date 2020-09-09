AstraZeneca прервала испытания вакцины от коронавируса из-за побочного эффекта у пациента

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель компании.

По его словам, стандартная проверка "привела к паузе в [тестовой] вакцинации, которая позволит осуществить анализ данных о безопасности". Представитель AstraZeneca указал, что приостановка испытаний носит "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены". При этом "Стат" уточняет, что участник испытаний, у которого проявились побочные эффекты от вакцины, "как ожидается, поправится".

Источники издания утверждают, что неназванный пациент участвовал во второй или третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса в Великобритании, однако представитель AstraZeneca не стал комментировать эти сведения. Он также не уточнил, какого рода побочные эффекты от приема вакцины наблюдались у этого человека. Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), началась в США в конце августа, в тестах принимают участие 30 тыс. взрослых американцев.

Власти США ранее предоставили AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины в сотрудничестве с учеными из Оксфордского университета. Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели 486 млн долларов американской биотехнологической компании Moderna ("Модерна") и 456 млн долларов - фармацевтической Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"). Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck ("Мерк") и Pfizer ("Пфайзер"). По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.