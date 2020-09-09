Британцам вновь запретят собираться группами больше шести человек из-за коронавируса

Правительство Великобритании вновь запретит жителям страны собираться группами больше шести человек в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в сообщении, распространенном во вторник вечером канцелярией премьер-министра страны Бориса Джонсона, ограничения будут ужесточены с 14 сентября.

"Мы должны остановить распространение вируса, - говорится в заранее опубликованных выдержках из предстоящего выступления главы правительства. - Поэтому мы сделаем более строгими и простыми правила осуществления социальных контактов, чтобы людям было легче их понять, а полиции - проще следить за их соблюдением".

В настоящий момент на территории Англии запрещено собираться группами больше 30 человек, в противном случае грозит штраф в размере £100 (9,9 тыс. рублей по текущему курсу) за первое нарушение и до £3,2 тыс. (317 тыс. рублей) в случае последующих. Такой же штраф будет полагаться за несоблюдение новых ограничений, которые не коснутся офисов и школ. Будут также сделаны исключения при проведении похорон, свадеб и некоторых спортивных соревнований. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии в настоящий момент действуют более строгие правила, чем в Англии, и решения об их изменении будут принимать местные власти.

Решение ужесточить правила социального дистанцирования последовало после того, как в стране наметилась тенденция к увеличению числа случаев заражения коронавирусом. Почти месяц их количество не опускалось ниже тысячи в сутки, а в последние три дня выявлялось по 2,5 - 3 тыс. новых случаев инфицирования. Во вторник Минздрав также сообщил о 32 новых смертях (максимальный показатель с 29 июля) по сравнению с тремя, отмеченными днем ранее.

Члены правительства и эксперты отмечают постепенное ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Распространению заболевания могут способствовать молодые люди, не принимающие достаточных мер предосторожности. Если в марте-апреле средний возраст заболевающих COVID-19 (вызванное новым коронавирусом заболевание) в стране составлял 50-60 лет, то сейчас это всего 30 лет.