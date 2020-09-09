В Чехии впервые с начала эпидемии выявили более 1 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Впервые с начала эпидемии в Чехии зарегистрировано более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что свидетельствует о значительном ускорении темпов его распространения в республике. Об этом сообщило в среду национальное министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За прошедшие сутки чешские медики выявили 1 164 новых случая заражения коронавирусом, что вдвое выше показателя предыдущего дня, когда в республике было зафиксировано 563 инфицированных. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Праге. Темпы распространения коронавируса в Чехии, согласно Минздраву, увеличиваются с 1 сентября.

Общее число заразившихся с начала пандемии составило в стране 29 877. За последние полгода от вызываемых вирусом осложнений в Чехии умер 441 житель, 19 027 вылечились.

На данный момент в республике находятся 9 272 пациента с коронавирусом. Это также рекордный показатель, впервые зафиксированный за все время эпидемии. Госпитализированы 234 человека, состояние 62 из которых медики считают тяжелым.

С 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении нового коронавируса на национальной территории, в Чехии провели 982 811 тестов для выявления заразившихся. За последние сутки тестирование прошли более 11 тыс. жителей республики.