ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.
Лента новостей
В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150 человек
Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО)
В Азербайджане ожидается утверждение Соглашения между странами СНГ о защите прав на объекты интеллектуальной собственности
Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров (ФОТО)
Генпрокуратура Азербайджана обратилась в Интерпол с целью обьявления в международный розыск двух армянских офицеров
Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка
Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей