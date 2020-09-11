Британия и Япония достигли соглашения о свободной торговле

Великобритания и Япония достигли соглашения о свободной торговле, что стало первой крупной торговой сделкой Британии после Brexit. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении британского минторга.

"Великобритания заключила соглашение о свободной торговле с Японией, которое стало первой крупной торговой сделкой Великобритании как независимой торговой страны и увеличит оборот с Японией примерно на 15,2 миллиарда фунтов стерлингов", — говорится в заявлении.

Стороны достигли договоренности в пятницу утром во время видеозвонка между британским министром торговли Лиз Трасс и японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги.