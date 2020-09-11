Директор Хитроу предупредил правительство о скором банкротстве аэропортов и авиакомпаний

Европа 11 сентября 2020 13:59 (UTC+04:00)
Директор Хитроу предупредил правительство о скором банкротстве аэропортов и авиакомпаний

Британским авиакомпаниям и аэропортам грозит банкротство, если правительство Соединенного Королевства не отменит обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из-за рубежа пассажиров. Об этом в пятницу в эфире телеканала Sky News сообщил исполнительный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если что-то не изменится, мы увидим, как аэропорты и авиакомпании разорятся в ближайшие месяцы", - сказал он, отметив, что правительство может исправить ситуацию, если разрешит пассажирам выйти из карантина в случае отрицательного теста на коронавирус. "Данный шаг просто устранит некоторые риски, с которыми сталкиваются пассажиры, отправляющиеся заграницу и гадающие, придется ли им пройти карантин, когда они вернутся обратно", - добавил директор крупнейшей британской воздушной гавани.

Хитроу информировал, что пассажиропоток в августе этого года сократился на 81,5% по сравнению с прошлым годом. "Хитроу призывает правительство ввести тестирование [на коронавирус] в качестве альтернативы 14-дневному карантину, чтобы защитить миллионы рабочих мест по всей Великобритании и дать толчок экономическому восстановлению", - говорится в заявлении аэропорта.

Великобритания является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии. Правило о соблюдении 14-дневного карантина лицами, въезжающими в страну из-за рубежа, начало действовать лишь с 8 июня.

В настоящий момент только те, кто прибывает в Великобританию из примерно 50 стран и территорий, с которыми Лондон открыл транспортные коридоры, не должны самоизолироваться на 14 дней. Из списка послаблений, в который первоначально попало большинство стран ЕС, затем были исключены Австрия, Бельгия, Испания, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Франция, Хорватия, Швейцария, Португалия, Венгрия, семь греческих островов, и ряд других государств. В отношении таких стран, как Россия, Иран, Китай и США, исключения еще не делались - прибывающим из этих государств британские власти под угрозой штрафа предписывают проводить две недели на карантине.

Подобным образом британские власти стараются уменьшить риск возникновения второй волны пандемии. Всего от коронавируса нового типа в стране умерли более 41,6 тыс. человек, свыше 358 тыс. были инфицированы.

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