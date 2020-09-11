Испытания вакцины AstraZeneca в России приостановлены

Европа 11 сентября 2020 15:25 (UTC+04:00)
Испытания вакцины AstraZeneca в России приостановлены

Испытания разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca вакцины от новой коронавирусной инфекции наряду с другими странами приостановлены также и в России, российским добровольцам препарат не вводили. Об этом в пятницу ТАСС сообщил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, на базе которого планировалось проводить испытания, Дмитрий Лиознов, передает Trend.

"Исследования остановлены, у нас в стране никому препарат не был введен, все остановлено до начала", - рассказал собеседник агентства.

Ранее AstraZeneca проинформировала о том, что приостанавливает третью фазу клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии, чтобы установить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. Планы британско-шведской фармацевтической компании предполагают введение вакцины 50 тысячам добровольцев, в том числе 30 тысячам жителей США, где третья фаза испытаний была начата в конце августа. В ближайшее время планировалось также начать испытания вакцины в России. Планировалось, что процедуры пройдут на базе четырех учреждений в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе - на базе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

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