Сербия поддержала увеличение присутствия США на Балканах
Глава МИД Сербии Ивица Дачич поддержал увеличение политического и экономического присутствия США на Балканах, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
По словам министра, подписание соглашения по Косово показывает, что Вашингтон и Белград стремятся к одной цели – поддержанию мира и строительству более благополучных и привлекательных для жизни Западных Балкан условий.
По этой причине Сербия приветствует намерение США больше присутствовать в регионе как экономически, так и политически, подчеркнул Дачич.
Он добавил, что «США остаются одним из ключевых партнеров Сербии в осуществлении данных намерений в регионе».
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