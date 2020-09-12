В Чехии зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом

Европа 12 сентября 2020 08:17 (UTC+04:00)
В Чехии зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом

Рекордный прирост числа инфицированных коронавирусом нового типа зафиксирован 12 сентября в Чехии. За прошедшие сутки в республике выявлено 1 447 заразившихся, что на 65 больше показателя предыдущего дня, когда было зарегистрировано 1 382 случая заражения. Об этом сообщило в субботу национальное министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чешские медики четвертые сутки подряд регистрируют более тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что свидетельствует об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции. Они стали рекордными для стран Центральной Европы. К регионам с наиболее сложной эпидемической ситуацией относится Прага.

В Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 33 860. За последние более чем полгода от вызываемых вирусом осложнений в республике умерли 450 жителей, 21 150 вылечились.

На данный момент в Чехии находятся 12 260 пациентов с коронавирусом, что также является рекордным показателем. Госпитализированы 264 больных с ярко выраженными признаками заболевания, вызываемого вирусом.

С 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении коронавируса на национальной территории, в Чехии провели 1 030 511 тестов для выявления заразившихся. За последние сутки тестирование прошли около 16 тыс. жителей республики.

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