Глава южного региона Франции предложил запретить свадьбы из-за коронавируса

Резко возросшие темпы распространения коронавируса в южном французском регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег могут привести к отмене свадеб, а также к ограничению доступа публики в парки и на пляжи. Соответствующие предложения озвучил председатель регионального совета Рено Мюзелье в эфире радио RTL, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нужно запретить свадебные гулянья <...>, поскольку люди постоянно обнимаются на свадьбах. Жениться можно, но с торжествами надо подождать, - заявил он. - Учитывая, что в Марселе очень высокий показатель распространения вируса, нужно принять меры предосторожности". Говоря о похоронах, он уточнил, что количество участников церемоний погребения следует ограничить до двадцати.

Мюзелье также заявил о необходимости закрывать пляжи и городские парки после 20:00, поскольку отдыхающие после работы граждане "творят непонятно что, как будто полиции не существует". Он также предложил сделать вакцинацию от гриппа обязательной для людей старше 65 лет и для медперсонала. Это, по его словам, необходимо, чтобы снизить нагрузку на больницы в случае возникновения сезонной эпидемии гриппа и второй волны коронавируса.

"Я думаю, что это строгие, решительные меры, но за ними стоит здравый смысл", - подытожил глава регионального совета.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс поручил руководству 42 департаментов страны, где наблюдается наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса, представить свои предложения по сдерживанию эпидемии к 14 сентября. По его словам, наиболее серьезная ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 наблюдается в Марселе, Бордо и в Гваделупе. Он отметил, что на сей раз власти страны не будут навязывать единообразные профилактические меры для всех и предоставят местным властям возможность самостоятельно принимать решения об ограничениях.

Ситуация с распространением коронавируса во Франции заметно ухудшилась в последние недели. В воскресенье агентство Sante publique France при Минздраве страны сообщило о более чем 7,3 тыс. новых случаев инфицирования, их общее количество с начала эпидемии уже превысило 380 тыс. В общей сложности в больницах и различных медико-социальных учреждениях на территории Франции умерло более 30,9 тыс. человек. За последнюю неделю во французские больницы доставлено свыше 2,4 тыс. новых пациентов с коронавирусом, из них 427 поступили в реанимацию.