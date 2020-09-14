ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число смертей из-за коронавируса в Европе в октябре и в ноябре увеличится. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. В сообщении агентства отмечается, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 28,7 млн человек, свыше 920 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 062 811 случаев заражения, выздоровели 876 225 человек, умерли 18 578.