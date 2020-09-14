Швеция отменила рекомендации воздерживаться от поездок в Великобританию

Шведский МИД принял решение с 14 сентября отменить рекомендации воздерживаться от поездок в Великобританию. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 14 сентября отменяется рекомендация избегать без необходимости поездки в Великобританию", - отмечается в сообщении.

Ранее Швеция объявила о смягчении введенных из-за пандемии ограничений в отношении 27 европейских стран. Еще для ряда стран континента рекомендации воздерживаться от поездок остаются в силе до 23 сентября. Для стран, не входящих в ЕС, Европейскую экономическую и Шенгенскую зоны, ограничения действуют до 15 ноября.