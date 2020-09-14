Швеция отменила рекомендации воздерживаться от поездок в Великобританию
Шведский МИД принял решение с 14 сентября отменить рекомендации воздерживаться от поездок в Великобританию. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С 14 сентября отменяется рекомендация избегать без необходимости поездки в Великобританию", - отмечается в сообщении.
Ранее Швеция объявила о смягчении введенных из-за пандемии ограничений в отношении 27 европейских стран. Еще для ряда стран континента рекомендации воздерживаться от поездок остаются в силе до 23 сентября. Для стран, не входящих в ЕС, Европейскую экономическую и Шенгенскую зоны, ограничения действуют до 15 ноября.
Лента новостей
Исполнитель роли Ахмедии Джабраилова: Я оказался живым в гробу, как это было с легендарным партизаном (ФОТО)
Смогут ли клиенты авиакомпаний получить обратно средства при приостановлении возврата авиабилетов в Азербайджане?
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра профессионального образования в Сумгайыте (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке имени Муртузы Мухтарова в поселке Амирджан (ФОТО)
МГ ОБСЕ должна немедленно отреагировать на незаконное заселение Арменией оккупированных территорий Азербайджана - депутат
Ирану и Азербайджану предстоит проделать большую работу для развития сотрудничества в области РО-РО судоходства
С новым учебным годом! Поздравление из фильма "Приключения Электроника" на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Изучение опыта зарубежных стран - один из приоритетов деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана
Азербайджанский рынок страхования имеет достаточный потенциал для устойчивого развития на новом этапе
Немецкая компания намерена увеличить заказы на производство в Узбекистане продукции для европейского рынка
Незаконное заселение Арменией оккупированных азербайджанских территорий является продолжением террористической политики ASALA - политолог
Массовое внедрение POS-терминалов значительно повлияет на сокращение теневого бизнеса в Азербайджане