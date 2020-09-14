Россия и Беларусь договорились о предоставлении Минску кредита на $1,5 млрд

Россия предоставит Беларуси государственный кредит в $1,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит [в размере] $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал российский лидер.