В Париже госпитализирован бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, возглавлявший республику с 1974 по 1981 год, был помещен в понедельник в больницу в Париже. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение 94-летнего политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным газеты Le Parisien, причиной госпитализации стала легочная инфекция. Жискар д'Эстен испытывал трудности с дыханием и был помещен в больницу имени Жоржа Помпиду, в настоящий момент он находится в реанимации. Сын экс-президента Луи беседовал с ним в воскресенье вечером. По его словам, несмотря на преклонный возраст, политик ранее не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка в Сумгаите
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей
Незаконное заселение Карабаха армянами — подрывная деятельность, нацеленная на изменение демографической ситуации — международный эксперт
В Европе протестующие подвергаются полицейскому насилию, но эти вопросы остаются вне обсуждений — депутат
Молодые солдаты, завершившие спецподготовку в Отдельной общевойсковой армии, отправлены в боевые соединения и части (ВИДЕО)
Брайза: Переселение ливанцев армянского происхождения в Нагорный Карабах — провокация со стороны Армении
Уверен, что призыв Президента Азербайджана к предпринимателям, живущим в зарубежных странах, возымеет еще больший эффект — министр экономики
В Азербайджане за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 человека
Переселение ливанских армян в Нагорный Карабах это серьезное нарушение международного права - грузинский эксперт
Президент Ильхам Алиев: Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции
Президент Азербайджана: Необходимо предпринять такие шаги, чтобы оказаться в числе стран, наиболее подготовленных к постпандемическому периоду
В IV группу специальностей в основном подают документы подготовленные абитуриенты - Малейка Аббасзаде
В Азербайджане результаты экзаменов по способностям по специальности "журналистика" будут оглашены сегодня
Кто в Азербайджане "станет" Лерой Кудрявцевой? Стартует адаптация шоу НТВ "Секрет на миллион" (ФОТО)
Развитие строительного сектора и градостроительства в Азербайджане в период пандемии. Цифры говорят лучше всех слов!
Исполнитель роли Ахмедии Джабраилова: Я оказался живым в гробу, как это было с легендарным партизаном (ФОТО)