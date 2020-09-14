В Париже госпитализирован бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, возглавлявший республику с 1974 по 1981 год, был помещен в понедельник в больницу в Париже. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение 94-летнего политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты Le Parisien, причиной госпитализации стала легочная инфекция. Жискар д'Эстен испытывал трудности с дыханием и был помещен в больницу имени Жоржа Помпиду, в настоящий момент он находится в реанимации. Сын экс-президента Луи беседовал с ним в воскресенье вечером. По его словам, несмотря на преклонный возраст, политик ранее не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.