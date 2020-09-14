Мигрантов обвинили в преднамеренном поджоге лагеря на острове Лесбос

Европа 14 сентября 2020 23:27 (UTC+04:00)
Мигрантов обвинили в преднамеренном поджоге лагеря на острове Лесбос

Греческие власти в понедельник обвинили мигрантов в сознательном поджоге лагеря "Мория" на острове Лесбос на прошлой неделе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Лагерь сожгли беженцы и мигранты, которые таким образом хотели повлиять на власти (Греции - ИФ), чтобы их быстрее переселили с острова на материк", - сообщил журналистам в понедельник представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

Лагерь "Мория" был уничтожен пожаром на прошлой неделе, после чего 12 тыс. его обитателей были вынуждены ночевать под открытым небом, отказываясь при этом переселяться во временный палаточный лагерь, который наскоро разбили для них греческие военные.

При этом на острове произошли столкновения мигрантов с полицией, правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ.

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