Самая дешевая модель Tesla получит апгрейд

Американская компания Илона Маска Tesla обновит свой электрокар Model 3, который признан самым дешевым автомобилем компании. Об этом сообщают "Известия", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

У машины появятся новая оптика, изменится рулевое колеса и центральная консоль. Помимо этого, у Model 3 уменьшится количество хромированных деталей, а багажник оснастят электроприводом. Кроме того, будет улучшена система автопилотирования.

Ранее американская компания Lucid показала первую серийную модель электромобиля - седан Air, который уже называют "убийцей" Tesla. Массовое производство автомобиля планируют запустить уже в следующем году.