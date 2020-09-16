В Чехии зарегистрировали рекорд суточного прироста заразившихся коронавирусом

Рекордное за период пандемии число инфицированных коронавирусом нового типа за прошедшие сутки выявлено Чехии. Как сообщило в среду национальное министерство здравоохранения, было зафиксировано 1 677 новых случаев заражения, что на 639 больше показателя предыдущего дня, когда в республике выявили 1 038 заразившихся, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее число заразившихся с начала пандемии в Чехии составило 38 896, включая выздоровевших. За последние полгода от вызываемых вирусом осложнений умерли 476 человек. Днем ранее Минздрав информировал о 465 жертвах пандемии. Вылечились 22 613 жителей республики.

На данный момент в стране находятся 15 807 пациентов с коронавирусом. Это рекордный показатель, впервые зафиксированный за время пандемии. Госпитализированы 333 больных с ярко выраженными признаками заболевания, вызываемого вирусом. Состояние 78 из них медики оценивают как тяжелое.

Наиболее сложная эпидемическая ситуация наблюдается в Праге. В чешской столице, согласно Минздраву, коронавирусная инфекция распространяется ускоренными темпами, а угроза заражения вирусом самая высокая в республике.

С 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении коронавируса на национальной территории, в Чехии провели 1 086 466 тестов для выявления заразившихся. За последние сутки тестирование прошли около 16 тыс. жителей республики.

Эксперты прогнозируют усиление темпов распространения коронавируса в Чехии. Страны Евросоюза вводят ограничения по въезду для прибывающих из нее. Такие меры за последнее время приняли Нидерланды, Бельгия, Дания, Словакия и Кипр.