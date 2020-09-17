Польша хочет арестовать работавших при крушении самолета Качиньского диспетчеров

В Польше хотят ареста авиационных диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщил пресс-секретаря генпрокуратуры Эву Бялик.

По ее словам, в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров обратилась следственная группа № 1 генеральной прокуратуры. Это станет шагом к объявлению диспетчеров в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей», — пояснила Бялик.

Ранее вторая польская комиссия, которая занимается расследованием крушения самолета главы республики Леха Качиньского, заявила, что причиной трагедии стал взрыв. В отчете также утверждается, что взрывчатка могла быть подложена во время ремонта самолета в России.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли, в том числе и сам Качиньский.