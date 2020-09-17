Продажи автомобилей в Европе с начала года упали почти на треть

Продажи легковых автомобилей в странах Европейского союза с января по август 2020 года сократились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), опубликованные в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, за восемь месяцев было зарегистрировано чуть более 6,1 млн новых легковых транспортных средств, что почти на 2,9 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее падение спроса среди крупнейших автомобильных рынков Европы было зарегистрировано в Испании (-44%), продажи в Италии, Франции и Германии сократились на 38,9, 32 и 28,8% соответственно.

При этом за последние два месяца показатели продаж падают не так сильно, как это было в начале года: в июле на рынках семи из 27 стран ЕС был отмечен рост спроса на автомобили, а общий объем регистрируемых машин по сравнению с июлем прошлого года сократился лишь на 5,7%. В августе число регистрируемых новых автомобилей в ЕС снизилось на 18,9%, из крупных европейских рынков только Италия смогла приблизиться к прошлогодним показателям (-0,4%), в Германии и Франции объем продаж упал на одну пятую.