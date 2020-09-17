ВОЗ призвала обеспечить безопасность медработников в условиях пандемии

Европа 17 сентября 2020 12:33 (UTC+04:00)
ВОЗ призвала обеспечить безопасность медработников в условиях пандемии

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество улучшить защиту медицинского персонала в условиях пандемии COVID-19. В опубликованной ВОЗ в четверг в Женеве Хартии безопасности работников здравоохранения намечены меры в этой сфере, которые предложено принять правительствам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия COVID-19 напомнила всем нам о жизненно важной роли, которую выполняют работники здравоохранения, облегчая страдания и спасая жизни", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Ни одна страна, госпиталь или клиника не сможет обеспечить безопасность пациентов, если не будет находиться в безопасности медицинский персонал", - отметил он. По словам гендиректора, инициированная ВОЗ Хартия безопасности работников здравоохранения представляет собой шаг вперед в обеспечении безопасных условий труда для медиков, а также "подготовки, оплаты труда и уважения, которое они заслуживают".

В этой связи в ВОЗ обратили внимание на тот факт, что пандемия коронавируса "подвергала работников здравоохранения и их семьи беспрецедентному риску". Согласно имеющимся у организации предварительным данным, заболеваемость COVID-19 среди медперсонала "значительно выше, чем в целом среди населения". В то время как в большинстве государств медработники составляют менее 3% населения, на них приходится в ряде случаев около 14% случаев инфицирования. "В мире умерли тысячи работников здравоохранения, заразившиеся COVID-19", - констатировали в ВОЗ.

В этой связи организация призвала в Хартии правительства принять ряд насущных мер для улучшения условий труда медиков. В частности, предложено совершенствовать координацию между стратегиями обеспечения безопасности медработников и пациентов, развивать национальные программы защиты здоровья медперсонала, обеспечить защиту от насилия на рабочем месте, улучшать психологическую среду, а также защиту от "физических и биологических опасностей". Публикация Хартии приурочена к отмечаемому 17 сентября Всемирному дню безопасности пациентов, главная тема которого в этом году: "Безопасность медицинских работников - приоритет для безопасности пациентов".

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