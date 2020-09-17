В Дюссельдорфе пациентка умерла после хакерской атаки на клинику

Пациентка умерла в университетской клинике Дюссельдорфа после хакерской атаки на IТ-системы больницы. Об этом сообщило в четверг агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, прокуратура города ведет расследование по подозрению в убийстве по неосторожности. Сам инцидент произошел на прошлой неделе: неизвестные хакеры блокировали серверы клиники, требуя определенную сумму денег от Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне, к которому относится медицинское учреждение. Полиция установила с ними контакт и объяснила, что их действия затронули больницу и представляют угрозу для пациентов, после чего злоумышленники предоставили коды для разблокировки серверов.

Однако из-за временного отключения IТ-систем женщина, которую должны были в срочном порядке перевезти в другую клинику, умерда. Из-за атаки больнице в Дюссельдорфе пришлось временно отложить операции и лечение пациентов.