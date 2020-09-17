ВОЗ сообщила, что уровень передачи коронавируса в Европе вызывает беспокойство

Уровень передачи заболевания COVID-19 в европейских странах вызывает беспокойство. С таким заявлением в четверг выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цифры, [полученные] в сентябре, должны послужить тревожным сигналом для всех" в Европе, где количество новых выявляемых случаев сейчас выше, чем в марте и апреле, подчеркнул он. В ВОЗ также выразили обеспокоенность в связи с решением нескольких стран сократить карантин. "Мы знаем, какое огромное влияние на человека и общество может оказать сокращение, даже минимальное, продолжительности карантина, - сказал Клюге. - Призываю страны региона следовать стандартной научной процедуре в сотрудничестве с экспертами и искать способы безопасного сокращения [карантина]".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.