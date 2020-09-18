Власти Дании ограничат время работы ресторанов и баров из-за коронавируса

Власти Дании приняли решение ограничить время работы ресторанов и баров по всей стране из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом, теперь они будут закрываться в 22:00 по местному времени. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции датский премьер-министр Метте Фредериксен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее на этой неделе стало известно, что рестораны в Копенгагене и еще в 16 расположенных рядом с ним населенных пунктах будут закрываться в 22:00.

"Мы расширяем эту меру, теперь она будет распространяться на всю страну. Этот порядок пока будет действовать до 4 октября", - сказала премьер.

Кроме того, с 19 сентября власти также ограничивают число участников мероприятий - теперь их количество не должно превышать 50 человек. Помимо этого, правительство также рекомендует гражданам продолжать работать удаленно.

Также на этой неделе в Копенгагене было решено ввести обязательное ношение защитных масок в ресторанах, барах и кафе, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса. Новое требование будет действовать в ситуациях, когда человек стоит или ходит по помещению, но не будет распространяться на сидящих за столом. Носить маски будут обязаны как сотрудники этих заведений, так и гости.