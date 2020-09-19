Великобритания, Франция и Германия против восстановления санкций против Ирана

Великобритания, Франция и Германия подтвердили свою позицию о том, что санкции ООН против Ирана, снятые после подписания соглашения по иранскому атому от 2015 года, вопреки требованию США не будут возобновлены после 20 сентября, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Об этом три страны написали в письме председателю Совета безопасности ООН, где указали, что любое решение или действие, принятое для повторного введения санкций ООН "не будет иметь юридической силы", как и инициированный Соединенными Штатами процесс восстановления санкций, поскольку они вышли из ядерной сделки в 2018 году.

"Мы неустанно работали над сохранением ядерного соглашения и по-прежнему привержены этому", - подчеркивается в письме.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в августе, что он инициировал в СБ ООН 30-дневный процесс, ведущий к возобновлению санкционного режима в отношении Ирана. Вашингтон считает, что санкции будут возобновлены 20 сентября.