В Италии пройдут референдум о числе парламентариев и выборы в ряде регионов

Население Италии, обладающее правом голоса, приглашается в воскресенье к избирательным урнам для голосования на референдуме по вопросу о сокращении на треть числа парламентариев. Кроме того в семи областях и почти в тысяче городов проводятся выборы в местные органы управления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывает агентство ANSA, в голосовании на референдуме, для признания которого состоявшимся не требуется кворум, должны принять участие более 51,5 млн человек, тогда как региональные и муниципальные выборы касаются 18,5 и 5,7 млн избирателей, соответственно. Голосование будет проводиться два дня: в воскресенье с 07:00 (09:00 GMT+4) до 23:00 (01:00 GMT+4 понедельника) и в понедельник с 07:00 (09:00 GMT+4) до 15:00 (17:00 GMT+4).