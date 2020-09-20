Четыре человека получили ножевые ранения при нападении в британском Плимуте
По меньшей мере четыре человека получили серьезные ножевые ранения в результате нападения возле паба в британском городе Плимут в субботу. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, полиция была вызвана к месту происшествия около 10 часов вечера в субботу, после чего засвидетельствовала серьезные, но не опасные для жизни ножевые ранения у четырех пострадавших. На данный момент они госпитализированы.
Подозреваемый в покушении на убийство мужчина 50-и лет скрылся с места преступления, но позже был задержан.
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