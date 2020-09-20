В Италии началось голосование на референдуме и выборах в ряде областей и городов

Голосование на всенародном референдуме по вопросу о сокращении на треть числа парламентариев, а также на выборах в местные органы управления в семи областях и почти в тысяче городов началось в Италии. Как передает в воскресенье агентство ANSA, избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 23:00, а также в понедельник с 07:00 до 15:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывает агентство, в голосовании на референдуме, для признания которого состоявшимся не требуется кворум, могут принять участие более 51,5 млн человек, тогда как региональные и муниципальные выборы касаются 18,5 и 5,7 млн избирателей, соответственно. Выборы губернаторов и членов региональных советов проходят в Лигурии, Марке, Кампании, Тоскане, Апулии и Венето, а также Валле д'Аоста, обладающей статусом автономии.

Звучат достаточно надежные прогнозы о переизбрании в Лигурии, Венето и Кампании действующих губернаторов - представителей правого центра Джованни Тоти и Луки Дзайи и поддержанного левоцентристской Демократической партией (ДП) Винченцо Де Луки. Основная борьба, по мнению обозревателей, ожидается в Тоскане и Апулии между кандидатами от правого и левого центров. Тогда как кандидаты от входящего в правящую коалицию "Движения "5 звезд", которое не смогло прийти к согласию по единым кандидатам с союзниками по коалиции из ДП, считаются аутсайдерами при отсутствии реальных перспектив на победу.