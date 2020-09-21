В Великобритании полагают, что пандемия коронавируса достигла в стране критической точки

Пандемия заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, достигла в Великобритании критического уровня, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщило агентство PA, об этом говорится в речи, с которой в понедельник должен выступить главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

"Тенденция в Великобритании свидетельствует о движении в неверном направлении, и мы находимся в критической точке пандемии. Мы смотрим на статистику, чтобы понять, как нам взять под контроль распространение вируса в преддверии очень сложной зимы", - приводит агентство слова Уитти. Он должен выступить на пресс-конференции вместе с научным советником британского правительства Патриком Валлансом.

По информации РА, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может уже во вторник выступить с телеобращением к нации. Как ожидается, в нем он сделает последнее предупреждение соотечественникам: или они будут соблюдать правила предосторожности, введенные в связи с коронавирусом, или нового общенационального карантина не избежать.

"Послание таково: "Момент настал". У нас впереди жесткие меры, если мы не сможем вернуться на нормальный путь, - цитирует газета The Daily Telegraph источник в правительстве. - Это наша последняя спасительная соломинка".

В воскресенье было объявлено о том, что за сутки в стране инфекция была подтверждена у 3 899 человек, а до этого два дня подряд данный показатель превышал отметку в 4 тысячи случаев. Это самый высокий уровень с 8 мая.

В правительстве признают, что темпы распространения коронавируса в стране повысились. Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров (SAGE, Scientific Advisory Group for Emergencies) сообщила, что коэффициент распространения коронавируса в королевстве составляет 1,1-1,4. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить от 11 до 14 человек. Неделю назад данный показатель составлял 1,0-1,2, до этого - 0,9-1,1, а пять недель назад - 0,8-1,0.