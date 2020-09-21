ВОЗ поблагодарила Россию за шаги по разработке безопасной и эффективной вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарит Россию за ее усилия в разработке безопасной и эффективной вакцины против коронавируса. Об этом в понедельник заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге по итогам переговоров с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ очень ценит те усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно "Спутник V", - сказал он. - Еще раз хочу поблагодарить министра за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная".

По его словам, на встрече с министром обсуждались общие вопросы вакцинации. "Разработка вакцины - это главный ответ России на вспышку коронавируса, поэтому так важна солидарность. Мы с моими коллегами в ВОЗ обсудим в Женеве, какие следующие шаги будем делать в этой области", - указал глава Европейского бюро.

"Россия продемонстрировала глобальную солидарность и помогла мне как региональному директору оказать поддержку странам Центральной Азии", - добавил Клюге. Он также отметил, что правительство РФ уделило большое внимание вопросам оказания поддержки работникам здравоохранения и самым уязвимым группам населения.