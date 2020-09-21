Airbus сообщила о разработке концепции трех самолетов с двигателями на водороде

Корпорация Airbus разработала концепцию создания трех моделей самолетов с водородными двигателями. Об этом генеральный директор Airbus Гийом Фори сообщил в интервью, опубликованном в понедельник газетой Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разработка двигателей с нулевой эмиссией углекислого газа - это исторический этап для всего сектора коммерческой авиации, и Airbus намерен играть роль первого плана в этом технологическом переходе, беспрецедентном для нашей промышленности", - подчеркнул Фори. Он выразил уверенность в том, что его корпорация "станет лидером" таких разработок.

Новое семейство самолетов получило название "ZEROe" - от термина "нулевой выброс". Предусмотрено создание трех моделей машин.

Первый вариант - это самолет с турбовентиляторными двигателями "классической конфигурации". Как отметил Фори, воздушное судно будет вмещать от 120 до 200 пассажиров, то есть будет в этом аналогичен моделям A220 и A320. Самолет сможет обеспечивать рейсы на расстояния, превышающие 3 500 км. Баки со сжиженным водородом будут расположены в хвостовой части машины.

Вторая модель - это самолет регионального класса с турбовинтовой установкой. Он сможет перевозить до 100 пассажиров на расстояние в 1 800 км.

Третий концепт - самолет компоновки "летающее крыло". Он будет вмещать до 200 пассажиров и иметь дальность полета также свыше 3 500 км.

Как пояснили в Airbus, для водорода на самолетах требуются баки, примерно в четыре раза превышающие по объему обычные, применяемые для керосина. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы сжиженный газ сохранял свою температуру в минус 250 градусов по Цельсию. Баки также должны выдерживать значительное давление, быть цилиндрической или сферической формы. Это означает, что они должны находиться не в крыльях, а внутри фюзеляжа, и широкофюзеляжные самолеты для этого хорошо подходят.

Программа использования на самолетах водородных двигателей осуществляется с начала нынешнего года консорциумом, образованным входящими в него Airbus, производителем авиадвигателей Safran и их совместной компанией Arianegroup. Еще одним участником консорциума является компания Onera, занимающаяся научными исследованиями и разработками в авиационно-космической сфере.

Как сообщил Фори, технологические разработки займут у консорциума пять лет, за которыми последуют два года работ компаний-подрядчиков. Как подчеркнул Фори, он надеется, что первый самолет из этой серии будет сдан в эксплуатацию в 2035 году.