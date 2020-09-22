Меркель считает, что ООН нужны реформы для дальнейшего развития

Европа 22 сентября 2020 05:08 (UTC+04:00)

Организация Объединенных Наций нуждается в реформах для дальнейшего развития и для того, чтобы отвечать на современные вызовы, Германия готова брать на себя ответственность и участвовать в этом процессе, в том числе в составе расширенного Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по случаю 75-летия организации.

"Глобальные проблемы требуют согласия и сотрудничества, несмотря на национальные границы", - сказала она, приведя в пример ситуацию с пандемией коронавируса.

При этом она сказала, что "слишком часто Совбез оказывается заблокирован", когда нужно принимать важные решения. "Нам нужны реформы. ООН должна развиваться дальше, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века, - отметила она. - Германия готова, как и прежде, брать на себя ответственность, с радостью, в расширенном Совбезе".

Выступления на Генассамблее проходят в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале ГА присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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