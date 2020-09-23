Джонсон призвал британцев к дисциплине перед лицом второй волны пандемии

Европа 23 сентября 2020 00:09 (UTC+04:00)
Джонсон призвал британцев к дисциплине перед лицом второй волны пандемии

Лишь четкое соблюдение новых ограничений, введенных в Великобритании для борьбы с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, позволит избежать второго общенационального карантина. Об этом заявил во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, призвав британцев к дисциплине и здравому смыслу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если мы не предпримем действий, есть риск того, что нам придется прибегнуть к более жестким мерам позже", - сказал Джонсон. "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не вернуться к тому, что было", - отметил глава правительства, говоря о карантине, который был введен в стране 23 марта и который начали постепенно ослаблять 13 мая. "Но если люди не будут следовать установленным правилам, то тогда мы оставим за собой право пойти еще дальше", - предупредил премьер.

Джонсон отметил, что власти готовы прибегнуть к крайним мерам вплоть до огромных штрафов и применения армии, чтобы заставить людей соблюдать правила. "Мы должны подавить вирус сейчас. И для того меньшинства, которое может продолжить нарушать правила, мы будем обеспечивать выполнение этих правил при помощи более жестких штрафов, которые могут достичь £10 тыс. (около 970 тыс. рублей по текущему курсу - прим. ТАСС), мы направим больше полицейских на улицы и, если будет необходимо, используем армию для оказания поддержки [полиции]", - пообещал премьер.

Выступая во вторник в Палате общин парламента, Джонсон объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Будучи рассчитанными на полгода, они в основном коснутся часов работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения масок и проведения общественных мероприятий. Жителям страны, которым ранее было рекомендовано возвращаться в офисы, теперь вновь следует по возможности работать из дома. Джонсон также объявил, что с 1 октября в Великобритании вопреки ранее разработанным планам не возобновится проведение спортивных соревнований со зрителями на трибунах, а также выставок и конференций.

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